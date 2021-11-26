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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 4,2 МЛРД РУБЛЕЙ
11:43 26.11.2021
В Витебской области зарегистрировано 31843 малого и среднего предпринимательства, из которых 7891 организация и 23952 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в бюджет от данной категории плательщиков за январь-октябрь 2021 года составили 417,4 млн рублей, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса - 366,8 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 50,5 млн рублей.
Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила около 20%.
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