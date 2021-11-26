ЭКОНОМИКА РБ

ОТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В БЮДЖЕТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 3,3 МЛН РУБЛЕЙ

10:59 26.11.2021 Сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-октябрь 2021 года составила 3,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).