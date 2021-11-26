|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 5,3%
10:42 26.11.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2021 г. в текущих ценах составил 15 018,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,3% больше к уровню января-октября 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2021
Курсы в банках
на 26.11.2021
Конвертация в банках
на 26.11.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте