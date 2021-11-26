ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 5,3%

10:42 26.11.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2021 г. в текущих ценах составил 15 018,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,3% больше к уровню января-октября 2020 г.