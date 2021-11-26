Пять комбинированных дорожных машин на шасси МАЗ поставлены в Приморский край.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, техника предназначена для всесезонного содержания автомобильных дорог. Ее основные функции – уборка асфальтового покрытия от снега и распределение жидких реагентов или инертных противогололедных материалов в зимнее время, очистка и мойка автомагистралей водой под давлением, полив зеленых насаждений в летний сезон.

Поставку техники МАЗ осуществила компания – дилер Минского автомобильного завода ООО «Дальневосточный автоцентр». Всего в данной поставке запланировано 10 таких комбинированных дорожных машин. Техника МАЗ пользуется большой популярностью в данном регионе.