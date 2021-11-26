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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 2,7%
09:10 26.11.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Гродненской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2021 г. составили 102,7% к уровню января-сентября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.
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