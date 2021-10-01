Объем производства торфяной продукции к концу текущей пятилетки планируется увеличить на 15-20%. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич.

В качестве перспективных руководитель Минэнерно обозначил несколько направлений.

"По топливной группе торфяной продукции планируется увеличение поставок для нужд котельных, прежде всего ЖКХ, которые переводятся с природного газа на фрезерный торф, - отметил министр. - Если сейчас объем реализации фрезерного торфа на котельные ЖКХ составляет около 70 тыс. т, за пятилетку планируется увеличить этот показатель практически в 1,5 раза".

Кроме того, ожидается увеличение поставок торфокрошки для нужд цементной отрасли, в частности ОАО "Красносельскстройматериалы".

"В этом году на это предприятие будет поставлено около 70- 80 тыс. т торфяной продукции, в следующем году планируется нарастить этот объем вдвое", - добавил министр.

Предприятия торфяной промышленности также продолжают работу по расширению рынков сбыта нетопливной группы торфяной продукции, в том числе сельскохозяйственного назначения.