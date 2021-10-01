|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.10.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ НА 15-20%
18:14 29.09.2021
Объем производства торфяной продукции к концу текущей пятилетки планируется увеличить на 15-20%. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич.
В качестве перспективных руководитель Минэнерно обозначил несколько направлений.
"По топливной группе торфяной продукции планируется увеличение поставок для нужд котельных, прежде всего ЖКХ, которые переводятся с природного газа на фрезерный торф, - отметил министр. - Если сейчас объем реализации фрезерного торфа на котельные ЖКХ составляет около 70 тыс. т, за пятилетку планируется увеличить этот показатель практически в 1,5 раза".
Кроме того, ожидается увеличение поставок торфокрошки для нужд цементной отрасли, в частности ОАО "Красносельскстройматериалы".
"В этом году на это предприятие будет поставлено около 70- 80 тыс. т торфяной продукции, в следующем году планируется нарастить этот объем вдвое", - добавил министр.
Предприятия торфяной промышленности также продолжают работу по расширению рынков сбыта нетопливной группы торфяной продукции, в том числе сельскохозяйственного назначения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.10.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.10.2021
Курсы в банках
на 01.10.2021
Конвертация в банках
на 01.10.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте