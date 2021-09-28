Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя могилевского коммерческого предприятия, которое не уплатило в бюджет более 340 тыс. рублей налога на прибыль за счет незаконного пользования льготами по налогообложению. Этот факт установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, предприятие занималось поставкой и монтажом арочных металлоконструкций при строительстве молочнотоварных ферм. Чтобы воспользоваться льготами по налогообложению, предоставленными бизнесу в средних и малых городах, и таким образом уменьшить размер налоговых отчислений, директор предприятия организовал регистрацию в Быхове субъекта хозяйствования, от имени которого документально оформлялась предпринимательская деятельность могилевской фирмы.

Сумма неуплаченного налога на прибыль за 2013-2019 годы превысила 340 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора могилевского коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Причиненный государству ущерб возмещен в добровольном порядке в полном объеме.