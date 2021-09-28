Россия лидирует по объемам биржевого товарооборота с Беларусью. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе панельной дискуссии «Беларусь-Россия: интеграция и новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения», организованной 28 сентября 2021 г. в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума.

«По итогам января-августа текущего года биржевой товарооборот Беларуси и России вырос в полтора раза и достиг 375 млн USD. Это больше, чем с какой-либо другой из 68 стран, представленных на нашей площадке. В структуре импортных сделок преобладали черные и цветные металлы, уголь, кокс и кабельно-проводниковая продукция, в то время как на экспорт поставлялись белорусские стройматериалы, молочная продукция, рапсовое масло и кожа «вет-блю». При этом Российская Федерация также занимает первое место по количеству аккредитованных компаний-нерезидентов. Сейчас у нас работают свыше 2,6 тыс. российских участников, то есть более половины всех зарубежных клиентов биржи. На мой взгляд, это наглядно демонстрирует уровень нашего сотрудничества в области биржевой торговли», – отметил Александр Осмоловский.