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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА И ЕГО ФИЛИАЛАХ ПРОКУРАТУРА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛА РЯД НАРУШЕНИЙ
16:44 29.09.2021
На крупном предприятии по переработке молока и его филиалах прокуратура Минской области установила ряд нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица, например, допускали нарушения при оформлении письменных обязательств сотрудников.
Обнаружены факты совместной работы в филиалах предприятия супругов и свойственников на должностях, когда их работа была связана с подчиненностью и подконтрольностью одного другому. При этом указанные сотрудники не информировали руководителей о возможном конфликте интересов при выполнении трудовых обязанностей.
Отдельные работники использовали имущество организации во внеслужебных целях, несмотря на запрет занимались предпринимательской деятельностью.
При проведении закупок за счет собственных средств, а также средств бюджета зафиксированы правонарушения, создающие условия для коррупции.
Выявлены недостатки при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Установлен факт причинения ущерба предприятию в результате виновных действий руководителя одного из филиалов при использовании служебного транспорта.
В частности, в августе 2020 года директор предприятия, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на дикое животное. Автомобиль впоследствии отремонтировали за счет предприятия. Сумма понесенных расходов превысила 5 тыс. рублей. Вопрос о возмещении причиненного ущерба за счет виновного лица поставили только после вмешательства прокуратуры.
По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление – по итогам рассмотрения акта надзора приняты меры к устранению нарушений, 17 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 4 лиц прокуратура инициировала начало административного процесса.
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