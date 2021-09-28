На крупном предприятии по переработке молока и его филиалах прокуратура Минской области установила ряд нарушений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, должностные лица, например, допускали нарушения при оформлении письменных обязательств сотрудников.

Обнаружены факты совместной работы в филиалах предприятия супругов и свойственников на должностях, когда их работа была связана с подчиненностью и подконтрольностью одного другому. При этом указанные сотрудники не информировали руководителей о возможном конфликте интересов при выполнении трудовых обязанностей.

Отдельные работники использовали имущество организации во внеслужебных целях, несмотря на запрет занимались предпринимательской деятельностью.

При проведении закупок за счет собственных средств, а также средств бюджета зафиксированы правонарушения, создающие условия для коррупции.

Выявлены недостатки при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Установлен факт причинения ущерба предприятию в результате виновных действий руководителя одного из филиалов при использовании служебного транспорта.

В частности, в августе 2020 года директор предприятия, управляя служебным автомобилем, совершил наезд на дикое животное. Автомобиль впоследствии отремонтировали за счет предприятия. Сумма понесенных расходов превысила 5 тыс. рублей. Вопрос о возмещении причиненного ущерба за счет виновного лица поставили только после вмешательства прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление – по итогам рассмотрения акта надзора приняты меры к устранению нарушений, 17 работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 4 лиц прокуратура инициировала начало административного процесса.