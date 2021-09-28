Стартовал прием заявок на новый сезон проекта «Студент БГУ на неделю».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью акции является популяризация образовательной деятельности вуза, его специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.

В период осенних каникул с 1 по 5 ноября у школьников будет возможность стать частью старейшего белорусского вуза, посетить учебные занятия и студенческие мероприятия, познакомиться с преподавателями, администрацией БГУ.

В этот период свои двери для учащихся откроют 18 факультетов и институтов: биологический, географии и геоинформатики, юридический, исторический, механико-математический, филологический, физический, химический, экономический, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, а также Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Институт бизнеса и Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта ежедневно приезжать на учебу в столицу.

Чтобы стать студентом на неделю, необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю» до 4 октября для факультетов журналистики и химического, ФМО, ФПМИ и до 20 октября включительно для всех остальных факультетов и институтов.

Записаться можно только на один факультет, а для заполнения заявки необходимо завести почтовый ящик на Gmail.

Организаторами профориентационного проекта выступают управление воспитательной работы с молодежью и Студенческий союз БГУ.

Проект «Студент БГУ на неделю» проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За период проведения его участниками стали 858 учащихся из разных регионов страны. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.