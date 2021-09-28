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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1993 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ
15:10 29.09.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 сентября 2021 года выросло до 536 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 536 тыс. 097 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 517 тыс. 325 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1295 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4129 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1993 человека, число смертей от COVID-19 – на 15.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 37 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 8 млн 462 тыс. 570 тестов.
Более 2 098 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 597 000 человек прошли полный курс вакцинации.
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