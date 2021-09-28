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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ОБЕСПЕЧИЛИ 42,7% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
14:53 29.09.2021
453,4 млн рублей или 42,7% от общих поступлений в бюджет области заплатили налогоплательщики Могилева за январь-август 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ЗАО «Завод полимерных труб». Доля их поступлений в бюджете города составила 23,3% или 105,8 млн. рублей.
Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 157,6 млн рублей или 34,8%, налога на добавленную стоимость – 115 млн рублей (25,4%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 37,8 млн рублей (8,3%), налога на прибыль – 47,9 млн рублей (10,6%), налога при упрощенной системе налогообложения – 23,2 млн рублей (5,1%).
При этом 74,9% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 25,1% – Октябрьского района.
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