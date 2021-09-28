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В НОВОЙ БОРОВОЙ ОТКРЫЛИ ВЫЕЗД НА ТРАССУ В ЗАСЛАВЛЬ: ЭТО СРЕЖЕТ ПУТЬ И ДО МКАД


14:39 29.09.2021

На границе Новой Боровой открыли дорогу с выездом на трассу, которая через километр пересекает «логойку» и тянется до Заславля.

Предполагается, что это срежет жителям «северных» домов путь до кольцевой. Дорогу, как и круговой перекресток ранее, построил «А-100 Девелопмент».

Все работы по организации выезда на трассу и реконструкции участка дороги вдоль Новой Боровой оплатил застройщик. Основная цель – развитие продуманной и удобной для людей инфраструктуры в растущем районе.

Новая дорога связала с трассой Н-9031 улицу Авиационную, разделяющую Новую Боровую на две части. Дорожные работы шли поэтапно: и хотя круговой перекресток на пересечении с улицей Николая Камова появился больше года назад, северное направление упиралось в тупик. Теперь же водителям открыли полосы для быстрого выезда из района.

Сама трасса ведет в Заславль, а через километр от Новой Боровой пересекает «логойку» – по ней можно быстро добраться до кольцевой. А если повернуть направо, то дорога приведет в конец проспекта Независимости.

«Открытие этой дороги ждали многие. Особенно жители северной части Новой Боровой, для которых появился более короткий и быстрый путь до МКАД. Кроме того, теперь стало проще добраться до Боровлян, Раубичей и Логойска. Наконец, и сама улица Авиационная стала более функциональной для автомобилистов. Для нас как застройщика важно строить не только красивые дома, но и школы, сады и дороги. Мы формируем место для жизни, которое должно остаться комфортным и через полвека», – пояснили в «А-100 Девелопмент».

В Новой Боровой продолжат строить дороги. В частности, автомобили планируют пустить вокруг застройки Центрального парка вплоть до территории бывшего аэродрома.
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