|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРОВЕДЕТ В МИНСКЕ СЕМИНАР «РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ И РФ»
14:27 29.09.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 9-10 ноября 2021 г. в Минске семинар «Рынок производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Беларуси и Российской Федерации».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники семинара обсудят актуальную ситуацию на рынках сельхозпродукции Беларуси и России, получат информацию о возможностях и преимуществах использования электронных площадок БУТБ как для наращивания экспорта и расширения рынков сбыта продукции, так и проведения закупочных операций, смогут провести B2B переговоры, расширить сеть деловых контактов и найти новых контрагентов.
Семинар станет площадкой для проведения презентаций и выступлений белорусских и российских производственных предприятий, специализирующихся на реализации или закупках кормовых добавок, шротов, жмыхов, мелассы, зерна, круп, семян, муки, продукции переработки масличных культур.
Дополнительно программой семинара предусмотрено: посещение 27-й Международной специализированной оптовой выставки «ПродЭкспо - 2021» (Минск); промышленная экскурсия на ООО «Белагротерминал» (Сморгонь) - крупнейший в Беларуси производственно-логистический комплекс, специализирующийся на сельскохозяйственной продукции Группы компаний «Содружество».
При необходимости в программу могут быть внесены изменения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте