ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 9-10 ноября 2021 г. в Минске семинар «Рынок производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Беларуси и Российской Федерации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники семинара обсудят актуальную ситуацию на рынках сельхозпродукции Беларуси и России, получат информацию о возможностях и преимуществах использования электронных площадок БУТБ как для наращивания экспорта и расширения рынков сбыта продукции, так и проведения закупочных операций, смогут провести B2B переговоры, расширить сеть деловых контактов и найти новых контрагентов.

Семинар станет площадкой для проведения презентаций и выступлений белорусских и российских производственных предприятий, специализирующихся на реализации или закупках кормовых добавок, шротов, жмыхов, мелассы, зерна, круп, семян, муки, продукции переработки масличных культур.

Дополнительно программой семинара предусмотрено: посещение 27-й Международной специализированной оптовой выставки «ПродЭкспо - 2021» (Минск); промышленная экскурсия на ООО «Белагротерминал» (Сморгонь) - крупнейший в Беларуси производственно-логистический комплекс, специализирующийся на сельскохозяйственной продукции Группы компаний «Содружество».

При необходимости в программу могут быть внесены изменения.