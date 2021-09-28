|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПЕРЕНОСИТ ДАТУ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ
13:42 29.09.2021
РУП «Белтелеком» переносит дату повышения тарифов на услуги доступа к интернету на 1 ноября 2021 г.
«По согласованию с регулятором ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года», - говорится в сообщении предприятия.
Ранее Белтелеком сообщал, что планируется увеличение стоимости доступа в интернет в среднем на 4%.
С обновленными тарифами, которые начнут действовать с 1 ноября, можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте