ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» ПЕРЕНОСИТ ДАТУ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ

13:42 29.09.2021 РУП «Белтелеком» переносит дату повышения тарифов на услуги доступа к интернету на 1 ноября 2021 г. «По согласованию с регулятором ранее анонсированное повышение тарифов на услуги доступа в сеть интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 ноября 2021 года», - говорится в сообщении предприятия. Ранее Белтелеком сообщал, что планируется увеличение стоимости доступа в интернет в среднем на 4%. С обновленными тарифами, которые начнут действовать с 1 ноября, можно ознакомиться здесь.