ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ПРОЙДЕТ 1-16 ОКТЯБРЯ


13:22 29.09.2021

XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет 1-16 октября 2021 года. Главной площадкой станет Республиканский Дом архитектора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в рамках фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен Почетный приз «Зодчий Республики Беларусь».

Откроет мероприятие XV Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Республики Беларусь. Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи в области архитектуры, градостроительства и архитектурного дизайна. Также развивается и расширяется III Республиканский конкурс архитектурного рисунка студентов высших архитектурных школ Беларуси, который будет проходить одновременно с конкурсом дипломных проектов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 октября.

Особое значение Белорусский союз архитекторов придает Минскому Международному биеннале молодых архитекторов «Леонардо», который пройдет под эгидой Международного союза архитекторов и Международной Ассоциации союзов архитекторов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 9 октября.

В рамках фестиваля также пройдет XX Республиканский конкурс на лучшие проект, постройку и публикацию в области архитектуры, градостроительства и дизайна, который позволит ознакомиться с архитектурными произведениями белорусских зодчих и определить лучшие работы. В конкурсе примут участие проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры и скульпторы. Подведение итогов и награждение победителей состоится 16 октября.

В рамках фестиваля в седьмой раз пройдет Республиканский художественный конкурс детского творчества «Архитектура родного края глазами детей», учрежденный Белорусским союзом архитекторов. Цель конкурса – повышение интереса детей к архитектуре родного края, воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств к своей родине, развитие творческих способностей ребят. В конкурсе примут участие дети с 6 до 15 лет.

Вручение Международной Премии имени Лазаря Хидекеля уже стало традицией фестиваля. Ей награждаются за инновационные и экологические подходы в архитектуре. В этом году премия будет вручена в конкурсе дипломных проектов и конкурсе «Леонардо».

Помимо этого, в программу фестиваля включены выставки творческих работ победителей конкурсов, мастер-классы ведущих белорусских архитекторов, тематические встречи, обсуждения достижений и проблем архитектуры и градостроительства последних лет на целевых форумах и семинарах, презентации фирм и проектных предприятий, товаров, технологий и услуг зарубежных и отечественных организаций, работающих на строительном рынке Беларуси.

Организатором XIV Национального фестиваля архитектуры выступает ОО «Белорусский союз архитекторов» при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Министерства образования, Министерства культуры, Минского городского исполнительного комитета, Международного союза архитекторов, Международной Ассоциации союзов архитекторов, ОО «Белорусский союз художников» и ОО «Белорусский союз дизайнеров».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
валюта курс
EUR 2.9206
USD 2.5000
RUB 3.4446
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9206 +0.0031
USD 2.5000 +0.006
RUB 3.4446 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9290
USD 2.5040 2.5090
RUB 3.4400 3.4440
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 84.8000 85.2000
USD/RUB 72.7000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте