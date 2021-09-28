XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет 1-16 октября 2021 года. Главной площадкой станет Республиканский Дом архитектора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в рамках фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен Почетный приз «Зодчий Республики Беларусь».

Откроет мероприятие XV Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Республики Беларусь. Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи в области архитектуры, градостроительства и архитектурного дизайна. Также развивается и расширяется III Республиканский конкурс архитектурного рисунка студентов высших архитектурных школ Беларуси, который будет проходить одновременно с конкурсом дипломных проектов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 октября.

Особое значение Белорусский союз архитекторов придает Минскому Международному биеннале молодых архитекторов «Леонардо», который пройдет под эгидой Международного союза архитекторов и Международной Ассоциации союзов архитекторов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 9 октября.

В рамках фестиваля также пройдет XX Республиканский конкурс на лучшие проект, постройку и публикацию в области архитектуры, градостроительства и дизайна, который позволит ознакомиться с архитектурными произведениями белорусских зодчих и определить лучшие работы. В конкурсе примут участие проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры и скульпторы. Подведение итогов и награждение победителей состоится 16 октября.

В рамках фестиваля в седьмой раз пройдет Республиканский художественный конкурс детского творчества «Архитектура родного края глазами детей», учрежденный Белорусским союзом архитекторов. Цель конкурса – повышение интереса детей к архитектуре родного края, воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств к своей родине, развитие творческих способностей ребят. В конкурсе примут участие дети с 6 до 15 лет.

Вручение Международной Премии имени Лазаря Хидекеля уже стало традицией фестиваля. Ей награждаются за инновационные и экологические подходы в архитектуре. В этом году премия будет вручена в конкурсе дипломных проектов и конкурсе «Леонардо».

Помимо этого, в программу фестиваля включены выставки творческих работ победителей конкурсов, мастер-классы ведущих белорусских архитекторов, тематические встречи, обсуждения достижений и проблем архитектуры и градостроительства последних лет на целевых форумах и семинарах, презентации фирм и проектных предприятий, товаров, технологий и услуг зарубежных и отечественных организаций, работающих на строительном рынке Беларуси.

Организатором XIV Национального фестиваля архитектуры выступает ОО «Белорусский союз архитекторов» при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Министерства образования, Министерства культуры, Минского городского исполнительного комитета, Международного союза архитекторов, Международной Ассоциации союзов архитекторов, ОО «Белорусский союз художников» и ОО «Белорусский союз дизайнеров».