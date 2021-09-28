|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ПОЛУЧИЛА ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
12:48 29.09.2021
Кондитерская фабрика «Спартак» приняла участие в выставке WorldFood Moscow-2021, которая прошла с 21 по 24 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», фабрика представила свои сладкие новинки - Exclusive, Viva colour, Za Spartak, а также известные и уже полюбившиеся виды продукции.
Посетители по достоинству оценили качество и вкус белорусских сладостей, в том числе изделий ручной работы из натурального шоколада.
В рамках World Food Moscow-2021 прошел международный профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года-2021». По его итогам в копилке «Спартака» 3 золотые медали и дипломы за шоколад пористый молочный Za Spartak 55%, вафельный батончик Milx и шоколад «Спартак» горький элитный.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте