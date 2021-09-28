Кондитерская фабрика «Спартак» приняла участие в выставке WorldFood Moscow-2021, которая прошла с 21 по 24 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», фабрика представила свои сладкие новинки - Exclusive, Viva colour, Za Spartak, а также известные и уже полюбившиеся виды продукции.

Посетители по достоинству оценили качество и вкус белорусских сладостей, в том числе изделий ручной работы из натурального шоколада.

В рамках World Food Moscow-2021 прошел международный профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года-2021». По его итогам в копилке «Спартака» 3 золотые медали и дипломы за шоколад пористый молочный Za Spartak 55%, вафельный батончик Milx и шоколад «Спартак» горький элитный.