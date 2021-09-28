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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА STARTUP SKILLS


12:05 29.09.2021

Новый сезон проекта StartUp Skills стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на поддержку предпринимательских и инновационных инициатив студентов. В течение двух месяцев в рамках проекта запланировано около 20 встреч и тренингов с успешными предпринимателями, экспертами для формирования у обучающихся навыков командообразования и реализации своих идей.

Первое мероприятие StartUp Skills пройдет 29 сентября (ул. Октябрьская, 19, пространство HIDE. Начало в 18.00).

Планируется участие около 200 студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников БГУ и других столичных вузов. Перед участниками выступят выпускники образовательной программы StartUp Skills прошлого года, которые уже активно работают над собственными проектами. Кроме того, своим опытом в области предпринимательской деятельности поделится основатель сети кафе Garage Виталий Паречик.

Присоединиться к образовательному проекту StartUp Skills могут студенты, аспиранты, магистранты и молодые преподаватели БГУ и других вузов до 1 октября, зарегистрировавшись по ссылке.

Инициатива StartUp Space BSU реализуется с 2020 года Стартап-центром и Студенческим союзом БГУ. Его целью является расширение деятельности Студсоюза, действие которого направлено на содействие в развитии национального образования, науки, культуры, поддержку интересов своих членов и взаимодействия между администрацией и студенчеством вуза. Руководителем проекта является четверокурсник Института бизнеса БГУ Егор Олиферко.
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