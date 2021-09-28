Унитарное предприятие «А1» переносит повышение стоимости некоторых услуг связи для физических и юридических лиц на 1 ноября 2021 г. Такая договоренность достигнута с регулятором (ранее анонсировалось повышение с 1 октября).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 ноября 2021 г. изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов.

Все остальные изменения вступят в силу в соответствии с ранее анонсированным сроком.

Подробнее с тарифами на услуги с 1 ноября 2021 года ознакомиться на сайте компании.