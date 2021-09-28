|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
A1 ПЕРЕНОСИТ ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ СВЯЗИ НА 1 НОЯБРЯ
11:42 29.09.2021
Унитарное предприятие «А1» переносит повышение стоимости некоторых услуг связи для физических и юридических лиц на 1 ноября 2021 г. Такая договоренность достигнута с регулятором (ранее анонсировалось повышение с 1 октября).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 1 ноября 2021 г. изменятся размеры абонентских плат на тарифных планах для физических и юридических лиц, стоимость вызовов на некоторых тарифах, стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонентского плату для юридических лиц, а также стоимость услуг в роуминге и международных вызовов.
Все остальные изменения вступят в силу в соответствии с ранее анонсированным сроком.
Подробнее с тарифами на услуги с 1 ноября 2021 года ознакомиться на сайте компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2021
Курсы в банках
на 29.09.2021
Конвертация в банках
на 29.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте