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ЭКОНОМИКА РБ
УЧРЕДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО ООО НЕ ЗАПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 10 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
11:16 29.09.2021
Уголовное дело возбуждено в отношении учредителя столичного общества с ограниченной ответственностью, которое недоплатило в бюджет почти 10 млн рублей налогов за счет реализации незаконной схемы дробления бизнеса. Этот факт установили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, чтобы уменьшить размер налоговых отчислений учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в Минске) организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами.
В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.
За счет уклонения от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость с января 2019 года по март 2021 года общество с ограниченной ответственностью не заплатило налогов на сумму свыше 9,8 млн рублей.
Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
В ходе обысков изъяты документы, свидетельствующие о деятельности аффилированных структур, носители информации, черновые записи. На имущество подозреваемого наложен арест.
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