С 1 октября 2021 г. вносятся изменения в параметры единого ценового коридора фиксированной верхней границей на отдельные виды металлопроката.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», заявки, цены в которых не соответствуют установленным пороговым значениям, в биржевую торговую систему без объективного обоснования загружаться не будут.

Кроме того, возобновляется действие ценового коридора на уголок неравнополочный. Также в параметры товарной позиции «лист оцинкованный» добавлена марка стали «02».