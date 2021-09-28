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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ ПАРАМЕТРЫ ЕДИНОГО ЦЕНОВОГО КОРИДОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА - БУТБ
10:48 29.09.2021
С 1 октября 2021 г. вносятся изменения в параметры единого ценового коридора фиксированной верхней границей на отдельные виды металлопроката.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», заявки, цены в которых не соответствуют установленным пороговым значениям, в биржевую торговую систему без объективного обоснования загружаться не будут.
Кроме того, возобновляется действие ценового коридора на уголок неравнополочный. Также в параметры товарной позиции «лист оцинкованный» добавлена марка стали «02».
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