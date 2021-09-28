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ЭКОНОМИКА РБ


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАКТИКАМИ ПОВЫСИЛО АКТУАЛЬНОСТЬ НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТА «О САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ» - МИНЭКОНОМИКИ


10:37 29.09.2021

Взаимодействие с практиками повысило актуальность норм законопроекта «О садоводческих товариществах». Об этом 28 сентября 2021 года рассказала консультант юридического управления Минэкономики Ирина Скачкова во время круглого стола «Меры и новации по упорядочению деятельности садоводческих товариществ».

«Работа над проектом указа «О садовых товариществах» началась давно. Мы изучали практику правоприменения действующего законодательства, анализировали проблемные вопросы, зарубежный опыт. Старались активно взаимодействовать с председателями и членами садоводческих товариществ, чтобы законопроект учитывал все те моменты, которые больше всего волнуют граждан, изменил к лучшему деятельность товариществ, создал условия для комфортного пребывания в них. Не все инициативы возможно внедрить в проект в рамках действующего законодательства, тем не менее мы продолжаем консультации с практиками для создания более актуального указа», – отметила Ирина Скачкова, которую цитирует сайт Минэкономики.

Она рассказала, что проект документа с 15 по 28 мая 2021 года проходил общественное обсуждение «Правовом форуме Беларуси». По его итогам, некоторые нормы в проекте были скорректированы.

В частности, по предложению депутатского корпуса Палаты представителей Национального собрания предусмотрена возможность перевода садовых домиков, соответствующих установленным требованиям к жилым помещениям, в статус жилых домов с одновременным принятием решения об изменении целевого назначения земельного участка.

Из иных новаций – возможность назначения председателей правления товариществ местным исполнительным и распорядительным органом, в случае если члены садового товарищества в течение долгого времени не сделают это в обычном порядке.

Садовые домики в товариществах, признанные в установленном порядке бесхозяйными или выморочным наследством, будут переходить в собственность административно-территориальной единицы.

Помимо этого, по предложению Госкомимущества в проект указа внесены нормы, позволяющие упростить порядок изменения границ земельных участков. Их регистрацию предлагается осуществлять, при отсутствии спора, по фактически сложившемуся пользованию без внесения изменений в проект организации и застройки территории товарищества. В настоящее время для этого требуется внесение изменений в такой проект, что значительно затрудняет упорядочение границ. По словам Ирины Скачковой, данное решение позволит снизить остроту проблемы споров о границах земельных участков.

Кроме того, проектом предусмотрено совершенствование работы органов управления товарищества, организации общих собраний путем применения электронных и иных устройств, иные изменения.
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