1 октября по случаю Дня пожилых людей нотариусы и адвокаты примут участие в акции по бесплатному консультированию отдельных категорий граждан.

Как сообщаетсайт Национального правового портала, нотариусы Минского и Гродненского областных нотариальных округов окажут правовую помощь гражданам пенсионного возраста по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

В течение рабочего дня граждане смогут бесплатно проконсультироваться в любой нотариальной конторе и нотариальном бюро Минской и Гродненской областей в том числе по вопросам: оформления наследственных прав; составления завещаний; оформления доверенностей и договоров дарения.

К нотариусам можно обратиться не только в очном формате, но и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы здесь.

Адвокаты также будут участвовать в акции.

1 октября бесплатно проконсультироваться смогут малоимущие граждане во всех юридических консультациях, адвокатских бюро и у адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.