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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ И АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ 1 ОКТЯБРЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО
10:22 29.09.2021
1 октября по случаю Дня пожилых людей нотариусы и адвокаты примут участие в акции по бесплатному консультированию отдельных категорий граждан.
Как сообщаетсайт Национального правового портала, нотариусы Минского и Гродненского областных нотариальных округов окажут правовую помощь гражданам пенсионного возраста по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
В течение рабочего дня граждане смогут бесплатно проконсультироваться в любой нотариальной конторе и нотариальном бюро Минской и Гродненской областей в том числе по вопросам: оформления наследственных прав; составления завещаний; оформления доверенностей и договоров дарения.
К нотариусам можно обратиться не только в очном формате, но и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы здесь.
Адвокаты также будут участвовать в акции.
1 октября бесплатно проконсультироваться смогут малоимущие граждане во всех юридических консультациях, адвокатских бюро и у адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.
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