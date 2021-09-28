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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРАНС РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ


09:41 29.09.2021

Минтранс Беларуси разъяснил вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств.

Согласно опубликованной на своем сайте ведомства информации, подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей механических транспортных средств (кроме колесных тракторов) осуществляется по соответствующим единым программам, утвержденным постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 47 от 23 октября 2012 г.

Оказывать данные услуги имеют право организации при наличии сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь.

Документом, подтверждающим прохождение подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), является свидетельство, форма которого установлена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 14 от 31 мая 2013 г.

Документом, подтверждающим повышение квалификации водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), является свидетельство, форма которого установлена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 34 от 29 сентября 2014 г.

Вышеуказанные свидетельства являются бланками документа с определенной степенью защиты.

Подтверждение профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, осуществляется согласно Положению о порядке подтверждения профессиональной компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, а также водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, и выдачи соответствующих свидетельств, утвержденному постановлением Совета министров № 971 от 30 июня 2008 г. (Положение).

Программа обучающих курсов на подтверждение профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 25 от 22 ноября 2018 г.

Обучение осуществляется в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Документом, подтверждающим профессиональную компетентность водителя, является квалификационная карточка водителя по форме согласно приложению 2 к Положению. Квалификационная карточка водителя является бланком документа с определенной степенью защиты.

Подготовка водителей, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-таксии международные автомобильные перевозки пассажиров осуществляется в рамках образовательной программы обучающих курсов в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

До утверждения Министерством транспорта и коммуникаций об соответствующих программ обучающих курсов водителей автомобилей-такси и водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров, данные программы разрабатываются и утверждаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно.

При разработке и утверждении программы обучающих курсов водителей автомобилей-такси учитывается учебно-тематический план подготовки (переподготовки) водителей автомобилей для работы на таксомоторных перевозках пассажиров, утвержденный приказом Министерства транспорта и коммуникаций № 167-Ц от 17 июля 1997 г.

В данных случаях в соответствии с пунктом 13 Положения об обучающих курсах дополнительного образования взрослых, утвержденного постановлением Совета министров № 954 от 15 июля 2011 г., документом, подтверждающим освоение слушателем содержания образовательной программы обучающих курсов, является справка об обучении.

Образец справки об обучении установлен постановлением Министерства образования № 194 от 27 июля 2011 г. Справка об обучении является бланком документа с определенной степенью защиты.
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