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ЭКОНОМИКА РБ
НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В 2,5 РАЗА
09:34 29.09.2021
Объем потребления населением электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в Беларуси за январь-август текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 162 млн кВтч, что превысило значение данного показателя за весь прошлый год. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Гомельской ТЭЦ-2.
По его словам, в стране продолжается системная работа по электрификации многоквартирных жилых домов и переводу индивидуального жилищного фонда на электроэнергию для целей отопления и горячего водоснабжения.
За январь-июль текущего года в энергоснабжающие организации поступило 15,8 тыс. обращений о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, из них 12,9 тыс., или 82% были удовлетворены.
"Мы заинтересованы в том, чтобы поступающие обращения максимально удовлетворялись - это не только рост электропотребления, но и комфорт, повышение уровня жизни граждан, прежде всего, в сельской местности", - подчеркнул Виктор Каранкевич.
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