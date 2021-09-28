Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в августе 2021 г. составила 2016,6 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в июле 2021 года средняя зарплата в столице была 2062,1 рубля.

Таким образом в августе она снизилась по сравнению с июлем на 45,5 рубля, или на 2,2%.

С начала текущего года зарплата выросла на 167,6 рубля, или на 9%.