Контрольные мероприятия в январе-августе 2021 года проведены в 759 объектах торговли Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, практически в каждом втором из них госконтролеры выявили нарушения: превышение предельных торговых надбавок, реализацию товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение ассортиментных перечней, санитарно-гигиенических норм и др.

По результатам контроля на потребительском рынке Витебщины в текущем году к административной ответственности привлечено 73 работника и 6 организаций, к дисциплинарной – 45 человек.

Среди типичных нарушений – завышение цен. За 8 месяцев такие факты установлены в 95 торговых объектах в Браславском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Дубровенском, Сенненском, Толочинском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Городокском, Поставском, Миорском, Чашникском районах, а также в Витебске, Новополоцке и Орше. Всего по завышенной цене предлагали покупателям 250 наименований товаров.

Так, в витебском магазине в продаже обнаружено 12 наименований товаров, стоимость которых была завышена от 0,13 до 6,06 рубля. В частности, цена на колбасу «Мясковская» была сформирована с надбавкой 52,9% вместо 20% (в результате 1 кг стоил 28,14 рубля вместо 22,08 рубля). Цена на сервелат «Кремлевский» была завышена на 1,66 рубля, консервы «Свинина калорийная» (338 г) – на 0,35 рубля.

За нарушение предельных надбавок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностное лицо до 20 базовых величин, на субъект хозяйствования – в двукратном размере разницы между выручкой, полученной от реализации товаров по завышенным ценам, и расчетной выручкой от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством.