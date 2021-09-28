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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИЯ "ЧИСТЫЙ ЛЕС" ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ 9 ОКТЯБРЯ


17:01 28.09.2021

Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 9 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на протяжении дня волонтеры смогут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос, а также лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест.

Стать частью акции может любой желающий, для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании.

В 2020 году участие в акции «Чистый лес» приняли почти 39 тысяч человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тысяч кубометров мусора и захламленности, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков.

Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.
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