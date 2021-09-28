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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15:38 28.09.2021
28 сентября 2021 года зарегистрирован первый субъект инновационной деятельности индустриального парка «Великий камень» - ООО «Кропфлит» (Беларусь).
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», компания будет реализовывать инновационный проект по производству комплексов для внесения средств защиты растений дронами, а также осуществлять развитие и глобальное масштабирование цифровой платформы Сropfleet Farmmanager&marketplace, позволяющей собирать и анализировать данные для внедрения точного земледелия и беспилотных технологий в АПК.
Компания является победителем нескольких конкурсов инновационных проектов: Belarus ICT Start-up Award 2021 (организатор – Государственный комитет по науке и технологиям); Agtechinventum (проводится Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники РФ); Startup Great Challenge (организован ОАО «Белагропромбанк», индустриальным парком «Великий камень» и Минским городским технопарком).
В соответствии с указом № 215 стартапы могут получить статус субъектов инновационной деятельности индустриального парка и в течение двух лет пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
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