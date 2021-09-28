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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1955 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА - МИНЗДРАВ


15:11 28.09.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 сентября 2021 года выросло до свыше 534 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 534 тыс.104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 516 тыс. 030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1469 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4114 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1955 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 387 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 425 тыс. 138 тестов.

Более 2 067 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 584 000 человек прошли полный курс вакцинации.
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