Административное здание сельского Совета, расположенное в д. Большие Летцы Витебского района, продано на аукционе за базовую величину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, до конца 1990-х здесь располагался сельский Совет депутатов, затем до 2017 года здесь было почтовое отделение, а последние 3 года здание не использовалось.

На цену в одну базовую претендовало 4 покупателя. В ходе торгов, на 60-м шаге аукциона, здание сельского Совета вместе с отопительным оборудованием было продано за 13 784 рубля физическому лицу, жителю Витебска.

Новый собственник планирует после реконструкции использовать объект под жилье.