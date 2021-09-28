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ЭКОНОМИКА РБ
ЗДАНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ ПРОДАНО ЗА БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
14:42 28.09.2021
Административное здание сельского Совета, расположенное в д. Большие Летцы Витебского района, продано на аукционе за базовую величину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, до конца 1990-х здесь располагался сельский Совет депутатов, затем до 2017 года здесь было почтовое отделение, а последние 3 года здание не использовалось.
На цену в одну базовую претендовало 4 покупателя. В ходе торгов, на 60-м шаге аукциона, здание сельского Совета вместе с отопительным оборудованием было продано за 13 784 рубля физическому лицу, жителю Витебска.
Новый собственник планирует после реконструкции использовать объект под жилье.
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