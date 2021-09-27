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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ДВУХ ГРУЗОВИКОВ СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 180 ТЫС. РУБЛЕЙ
14:16 28.09.2021
В пункт пропуска «Козловичи» из Польши прибыли транспортные средства Mercedes-Benz 2015 года выпуска и МАN»2007 года выпуска с товаром для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, брестских таможенников привлекли идентификационные номера седельных тягачей. Визуально выявлены признаки, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства.
Транспортные средства направлены на экспертизу в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, результаты которой подтвердили, что первоначальные VIN-номера подвергались видоизменению.
По предварительной оценке, стоимость изъятых тягачей составила свыше 138,5 тыс. рублей и 42,8 тыс. рублей соответственно.
Сотрудниками Брестской таможни по факту правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, начат административный процесс.
Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего его рассмотрения.
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