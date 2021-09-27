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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ БСПН ИМЕНИ КУНЯВСКОГО ЗАРАБОТАЛ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
14:03 28.09.2021
При Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей (БСПН) имени профессора М.С.Кунявского заработал третейский суд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БСПН, в составе третейского суда четыре судьи, которые готовы рассматривать споры любых субъектов хозяйствования (не только членов союза), в том числе с нерезидентами Беларуси.
В компетенции суда широкий перечень вопросов, за исключением банкротства и споров с органами госуправления.
В числе основных преимуществ обращения в третейский суд БСПН им. Кунявского:
стороны спора не связаны адресом регистрации физлица, субъекта хозяйствования либо местом нахождения недвижимости. Спор может быть рассмотрен как по месту нахождения третейского суда, так и в любом ином месте на территории Беларуси;
стороны вправе самостоятельно выбирать третейских судей;
стоимость разрешения спора почти в два раза ниже, чем в экономическом суде, при, как правило, более быстром рассмотрения дела.
При этом закрытый формат рассмотрения спора обеспечивает конфиденциальность и сохранение коммерческой тайны.
Решение третейского суда не может быть пересмотрено экономическим судом.
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