2 октября 2021 года нотариусы Беларуси примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, мероприятие проходит под эгидой Международного союза нотариата (UINL). В этот день нотариусы всех 89 стран-членов союза будут оказывать правовую помощь на безвозмездной основе. Акция в таком масштабе проводится впервые.

В Беларуси в соответствии с графиком работы в субботу 2 октября за бесплатной консультацией нотариуса можно обратиться в нотариальные конторы и бюро Минского областного, Витебского и Могилевского нотариальных округов, которые ведут прием граждан в выходной день.

Также правовую помощь гражданам окажет ряд нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа.

Со списком нотариальных контор и бюро, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.