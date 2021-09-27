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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 2 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ГРАЖДАН НОТАРИУСАМИ
13:42 28.09.2021
2 октября 2021 года нотариусы Беларуси примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, мероприятие проходит под эгидой Международного союза нотариата (UINL). В этот день нотариусы всех 89 стран-членов союза будут оказывать правовую помощь на безвозмездной основе. Акция в таком масштабе проводится впервые.
В Беларуси в соответствии с графиком работы в субботу 2 октября за бесплатной консультацией нотариуса можно обратиться в нотариальные конторы и бюро Минского областного, Витебского и Могилевского нотариальных округов, которые ведут прием граждан в выходной день.
Также правовую помощь гражданам окажет ряд нотариальных контор и бюро Гомельского нотариального округа.
Со списком нотариальных контор и бюро, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты.
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