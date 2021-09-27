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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ ОКОЛО 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТЕХИННОПРОМ»


13:21 28.09.2021

БГУ представит около 20 научно-технических разработок на международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром», которая пройдет с 28 по 30 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20/2, футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав выставочной экспозиции БГУ войдут радиопоглощающие материалы серии «КУП». Они предназначены для защиты летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения. Обладают малой плотностью, высокой эластичностью, имеют термическую стойкость до 400–450 °C и химическую стойкость к кислотам, щёлочам, растворителям.

На стенде БГУ также представят ультразвуковые счетчики газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых и общественных зданиях и промышленных производствах. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.

Посетители познакомятся с уникальной технологией «Landscape» для восстановления грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря данной технологии грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв.

Кроме того, ученые БГУ покажут и известные разработки. Это ультрачерные пленки для оптических и измерительных приборов, устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607», многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter – 2» и др.

Организаторами выставки выступают выставочное предприятие «Экспофорум» и Торговое представительство России в Республике Беларусь.

Международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» проводится с 1997 года и включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума. Тематические площадки отражают достижения в области технологий для промышленных производств, продукции и услуг, инноваций, инвестиций, стартапов и т.д. Традиционно участниками мероприятия являются предприятия и организации из Беларуси, России, Ирана, Латвии, Узбекистана и других стран.
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