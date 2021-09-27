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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА В АВГУСТЕ НА 3,8%
12:43 28.09.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в августе 2021 г. составила 1499,9 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в июле 2021 года средняя зарплата в области была 1475,3 рубля.
Таким образом в августе она выросла по сравнению с июлем на 24,6 рубля, или на 1,6%.
С начала текущего года зарплата выросла на 228 рублей, или на почти на 16%.
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