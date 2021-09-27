Доля продукции АПК в экспорте Беларуси в январе-июле 2021 года составила порядка 17%. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, организации Беларуси в январе-июле 2021 года поставили на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $3,5 млрд, или 109,6% к уровню соответствующего периода 2020 года.

Прирост валютной выручки к аналогичному периоду 2020 года составил $309 млн.

Структура экспорта формируется с учетом внешнего спроса на рынках сбыта, то есть экспорт отдельных товаров может снижаться при увеличении объемов по другим товарным позициям.

Положительное внешнеторговое сальдо - $1,1 млрд.