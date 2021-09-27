ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 376,2 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ

11:31 28.09.2021 За январь-август 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 376,2 млн рублей подоходного налога с физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, поступления налога увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,3 млн рублей, или на 13,7%. Доля налога в формировании бюджета области составила 35,4% общих поступлений. Порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц регулируется главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь.