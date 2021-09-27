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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 376,2 МЛН РУБЛЕЙ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ
11:31 28.09.2021
За январь-август 2021 года в бюджет Могилевской области поступило 376,2 млн рублей подоходного налога с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, поступления налога увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,3 млн рублей, или на 13,7%.
Доля налога в формировании бюджета области составила 35,4% общих поступлений.
Порядок исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц регулируется главой 18 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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