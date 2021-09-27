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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАДЕЮТСЯ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ "ЭКСПО-2020" В ДУБАЕ


11:22 28.09.2021

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко провел заседание организационного комитета для подготовки национальной экспозиции на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ).

По его словам, национальный павильон в тестовом режиме планируется открыть 29 сентября.

"Через несколько дней после торжественной церемонии открытия выставки пройдут дни Витебской области (4 октября), затем Минска (3 ноября) и Минской области (10 декабря). Будет презентован экономический потенциал двух наших концернов - "Белгоспищепром" и "Белнефтехим", - констатировал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства. - Также мы активно готовимся к Национальному дню Беларуси, который запланирован на 22 ноября. В рамках его проведения состоится белорусский инвестиционный форум, совместный бизнес-форум с деловыми кругами ОАЭ, где мы должны подробно обсудить и наметить конкретные пути увеличения взаимного товарооборота, инвестиций. В следующем году состоятся презентации Брестской, Гродненской, Могилевской и Гомельской областей".

Вице-премьер выразил уверенность, что все заинтересованные отечественные компании подойдут к мероприятию ответственно, достойно представят потенциал страны, заключат инвестиционные и бизнес-контракты.

"Мы надеемся привлечь в том числе инвесторов из ОАЭ, а также других государств, которые будут представлены в рамках выставки. Мы рассчитываем, что предприятия представят достойные инвестиционные проекты и привлекут необходимые инвестиции в экономику нашей страны", - подчеркнул он.

Свой инвестиционный потенциал на "ЭКСПО-2020" будут презентовать Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", свободная экономическая зона "Бремино групп" и другие отечественные компании.

"Надеемся, что такое крупное мероприятие, которое было перенесено в связи с пандемией, сейчас состоится. Думаю, это важный аспект для того, чтобы мы и дальше продолжали активно наращивать взаимодействие и торговлю со странами Персидского залива, в частности ОАЭ, а также другими странами, которые будут представлять свой потенциал в рамках этой выставки", - подытожил Игорь Петришенко.

Выставка "ЭКСПО" проводится с периодичностью раз в пять лет начиная с 1851 года. Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в Дубае и станет первой в таком формате в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Выставка откроет свои двери для посетителей 1 октября 2021 года и завершится 31 марта 2022-го. Главная концепция предстоящего мероприятия - "Объединяя умы, создаем будущее". В настоящее время свое участие в "ЭКСПО-2020" подтвердили 192 страны мира. Ожидается, что число посетителей выставки достигнет 25 млн, причем около 70% - из зарубежных стран.
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