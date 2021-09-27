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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПЕРЕВЕЗЛА С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ БОЛЕЕ 36 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
11:04 28.09.2021
В 2021 году Детская железная дорога работала с мая по сентябрь, за это время было перевезено более 36 тысяч пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2021 году 45 юношей и девушек завершили обучение на Детской железной дороге им. К.С. Заслонова. Из них 15 ребят поступили в железнодорожные учебные заведения, чтобы в дальнейшем связать свою судьбу с железнодорожным транспортом.
С октября Детская железная дорога им. К.С. Заслонова приглашает учащихся 5-7 классов в кружок «Юный железнодорожник». Обучение проводится бесплатно в учебном центре ДЖД. В процессе теоретического обучения ребят знакомят с основными железнодорожными дисциплинами. Занятия проводятся в специализированных учебных классах, оборудованных новейшими техническими устройствами, тренажерами, макетами, мультимедийным компьютерным оборудованием.
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