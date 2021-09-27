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ЭКОНОМИКА РБ


СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»


10:28 28.09.2021

В БелГИМ 24 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов первого – областного – этапа конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2021 г. и определению товаров-финалистов по Минской области и Минску.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится уже в 20-й раз.

В состав Минской областной и городской конкурсной комиссии, которую возглавляет директор БелГИМ Валерий Гуревич, входят представители структурных подразделений Мингорисполкома и Миноблисполкома, отделов БелГИМ, Борисовского, Молодечненского и Слуцкого ЦСМС, Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в финал конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2021 г. вышли продукция и услуги 39 предприятий Минска и Минской области.

В октябре финалистов первого этапа конкурса от регионов определят в Витебске, Гомеле, Могилеве.

Конкурс традиционно проводится в два этапа. На первом – областном – этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты для присуждения специальной награды «Лучший в регионе». На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а конкурсантам – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются в ежегодном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь» и на сайте Госстандарта. Победители получают право использовать знак (логотип) конкурса на продукции и ее упаковке, в документации и рекламных материалах.
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