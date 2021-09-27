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ЭКОНОМИКА РБ


ДО 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСЕЯТЬ 700 ТЫС. ГА ОЗИМЫХ


09:35 28.09.2021

До 1 октября в Беларуси планируется посеять 700 тыс. га озимых. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"Сегодня (27 сентября – прим.) состоялось заседание штаба под руководством премьер-министра с участием глав всех областей. Мы оценили оперативную ситуацию, которая складывается сейчас на полях. На сегодня посеяно 50% озимых. Предстоит задача до 1 октября уложиться в сроки - посеять 700 тыс. га озимых", - сказал Иван Крупко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, разработаны все технологические мероприятия, задействованы все ресурсы. "Техника готова на 95%, имеются горюче-смазочные материалы, задействованы механизаторы из промышленных организаций страны. Мобилизованы все на выполнение поставленной задачи", - подчеркнул он.

Министр рассказал, что техника, которая оборудована GPS-навигацией, освещением, максимально работает в течение всего светового дня и в ночное время.

"Главное подготовить технику и задействовать ее по 12-14 часов. Это даст серьезный результат. Сегодня возможности техники позволяют при хороших погодных условиях засевать 100 тыс. га в сутки. Как доложили губернаторы, люди мобилизованы, мотивированы, и мы с поставленной задачей будем стараться справиться в срок", - констатировал он.

Иван Крупко добавил, фактически все области по севу идут вровень - 48-51%, то есть большой разницы, большого отставания нет. Сегодня все готовы засеять свои объемы в сроки.

На заседании штаба было принято решение о формировании технологических групп в каждой области.

"Мы будем мониторить те районы, которые отстают по севу, где более переувлажненные почвы, какая там необходима техническая помощь, какие ресурсы нужны, - отметил министр. - Ежедневно мы будем подводить итоги на уровне Премьер-министра. Сроки упустить нельзя".
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