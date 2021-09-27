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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 28 СЕНТЯБРЯ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
09:22 28.09.2021
С 28 сентября 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,99 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,09 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,31 рубля, ДТ – 2,09 рубля.
2В связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок повышаются пределы розничных цен на моторное топливо для реализации на АЗС», - говорится в сообщении концерна.
Это уже двадцать девятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 21 сентября.
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