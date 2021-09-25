Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях УП «Белйодобром», выразившихся в осуществлении недобросовестной конкуренции путем введения хозяйствующим субъектом в заблуждение, в том числе в отношении условий, на которых его товар предлагается к продаже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по заявлению ООО «МЕРКУРИЙ УНИВЕРСАЛ» выявлено, что в 2020 году УП «Белйодобром» в адрес заявителя и хозяйствующих субъектов направлялись письма с информацией относительно наличия у УП «Белйодобром» исключительных прав на товарный знак на всей территории Республики Беларусь в отношении ветеринарных препаратов, производимых АО «ЗВП» (Российская Федерация). Также письма содержали рекомендации удалить из сети Интернет рекламу о товаре, содержащем товарный знак, исключительным правом использования которого они не обладают.

Исходя из регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, закрепленного в пункте 4 статьи 3 Закона о товарных знаках и договоре о ЕАЭС, приобретение другими хозяйствующими субъектами производимых АО «ЗВП» товаров у других поставщиков-резидентов Российской Федерации и реализация их на территории Беларуси не признается нарушением исключительного права на товарный знак АО «ЗВП».

В ходе антимонопольного расследования установлено, что действия УП «Белйодобром» являются неправомерными и направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, так как предпринимались с целью препятствования формированию деловых связей конкурентов, их нарушения или расторжения путем направления информационных писем хозяйствующим субъектам и расширения своих деловых связей.