Концерн «Белгоспищепром» не планирует повышать отпускные цены на сахар для внутреннего рынка. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна.

Согласно информации, в стране к переработке сахарной свеклы урожая 2021 года и производству сахара приступили все четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Предприятия планируют произвести порядка 580 тыс. т сахара, при этом потребность внутреннего рынка составляет около 360 тыс. т в год.

«Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т. Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке», - рассказал председатель концерна Анатолий Бубен.

Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тыс. т. Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки. Только за эти выходные заводы реализовали организациям торговли 1,8 тыс. т сахара.