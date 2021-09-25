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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА ЗА НЕДЕЛЮ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 0,3%


16:31 27.09.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 20 по 27 сентября 2021 года, снизился на 0,1% и составил 1215 $/м2.

Как сообщает Realt, средняя цена квартир в новостройках Минска за тот же период выросла на 0,3% и составляет на данный момент 1341 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 126 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за семь дней увеличилась на 0,3% до $1344.

Впервые за сентябрь цены на квартиры в Минске показали небольшое снижение.

Динамика объема предложения остается положительной четвертую неделю подряд. За последние семь дней количество выставленных на продажу объектов выросло еще на 2%. В основном рынок пополнился за счет 3-комнатных квартир, которых по сравнению с прошлой неделей стало сразу на 4% больше. У остальных типов квартир рост не превышал 1,5%.

Среди районов города наибольший рост числа объявлений произошел в Октябрьском (+4% за неделю), Фрунзенском (+2%) и Советском (+1%). В Центральном и Московском, напротив, объявлений о продаже квартир стало меньше на 2% в обоих случаях.

За последние семь дней отрицательную динамику средней цены квадратного метра демонстрировали 1-комнатные квартиры, небольшой рост — «четырешки». В других типах — в целом без изменений.

В районах города чаще прослеживался небольшой рост средних цен квадратного метра. Существеннее всего — в Октябрьском, Советском и Московском.
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