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ЭКОНОМИКА РБ
ГИПЕРМАРКЕТ GREEN ОТКРОЕТСЯ В ТРЦ GALLERIA MINSK
15:32 27.09.2021
Большие перемены в скором будущем ожидают один из торговых центров Беларуси — Galleria Minsk.
На днях появилась информация об открытии на территории крупной торговой площадки нового гипермаркета.
Известно, что магазин принадлежит сети GREEN и займет площадь в 4,8 тысяч квадратных метров. Пока никто не называет конкретных сроков открытия, в ТРЦ лишь подтверждают новость о выборе нового гипермаркета.
«Мы заинтересованы в том, чтобы удовлетворять запросы наших посетителей и предоставлять им высокий уровень сервиса, а также возможность приобретать качественные товары в современных магазинах. Это касается и модных брендов, и продуктов питания. Уровень ТРЦ Galleria Minsk поднялся, и в настоящий момент каждого сильного арендатора мы выбираем исходя из этого, - сказал Булат Шакиров, президент Praktika group, управляющей ТРЦ Galleria Minsk. — С самого начала мы поставили себе высокую планку и продолжаем ей соответствовать».
Действительно, в ТРЦ Galleria Minsk всегда стремились быть площадкой для самых популярных брендов. Это один из самых динамичных и быстро развивающихся торговых центров в Беларуси. Именно здесь был открыт первый в Беларуси H&M, Mac, Bork, Intimissimi, Calzedonia и многие другие. Не так давно весь Минск следил за громким открытием магазина парфюмерии и косметики «Золотое яблоко», где собраны самые трендовые и популярные бренды сферы красоты.
Сеть гипермаркетов GREEN — одна из лидеров на рынке розничной торговли Беларуси, которую ценят за широкий ассортимент товаров, продукцию собственного производства и выпечку, а также расширенную выкладку товаров для правильного питания. Магазины этой сети успешно работают по всей стране. В Минске гипермаркеты GREEN уже открыты в успешных торговых центрах, таких как Dana Mall, Green City, «Скала», «Арена Сити».
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