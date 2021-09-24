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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 2%, ОПТОВЫЙ – НА 7,9%
15:09 27.09.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 3367,1 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,6 рубля против 12,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 3081,1 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 2118,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню января – августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 137,5 млн рублей, или 118% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
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