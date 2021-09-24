В Могилевской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 3367,1 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,6 рубля против 12,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 3081,1 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 2118,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню января – августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 137,5 млн рублей, или 118% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.