Около 150 научно-технических и инновационных разработок в области робототехники, аддитивных технологий, новых материалов, энергетики и рационального энергосбережения представят белорусские разработчики на выставке «ТехИнноПром», которая состоится с 28 по 30 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20/2. Футбольный манеж).

На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям свои экспонаты продемонстрируют учреждения и организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, а также Минский областной технопарк и Белорусский инновационный фонд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди наиболее интересных разработок – электрогрузовик МАЗ 4381 EE, предназначенный для внутригородских и пригородных перевозок грузов до 4,5 т (ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»), детали сложной формы, полученные методом FDM (3D печать послойно оплавленной полимерной нитью) и методом SLA (3D печать послойной лазерной фотополимеризации) для машиностроения (Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии), георешетка (ГНУ «Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси»), автоматизированные 5-координатные комплексы плазменной и гидроабразивной резки (ОАО «НПО Центр»), учебная научно-практическая лаборатория «Промышленная робототехника» (Брестский государственный технический университет), многослойные покрытия, устойчивые к ударным нагрузкам (Белорусский национальный технический университет), контрольно-измерительные СВЧ приборы и оборудование: калориметр, генератор сигналов, векторные анализаторы цепей, ваттметр поглощаемой мощности (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники), снегоболотоход (ООО «БМЕ-Дизель») и др.