За 8 месяцев 2021 года организации хлебопродуктов республики произвели мукомольной и крупяной продукции 359,2 и 40,2 тыс. тонн соответственно, или 112,5% и 117,5% к январю-августу 2020 года.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, оОбъемы производства муки пшеничной увеличены на 4,6% до 245,7 тыс. тонн, муки ржаной - на 36,4% до 110,3 тыс. тонн, крупы гречневой - в 1,6 раза до 7,9 тыс. тонн, крупы ячменной - в 1,3 раза до 9,2 тыс. тонн, крупы и хлопьев овсяных - на 9% до 15,9 тыс. тонн, крупы манной - на 3,3% до 3,5 тыс. тонн.

Запасы готовой продукции по состоянию на 1 сентября 2021 года мукомольной продукции составили 19,7 тыс. тонн, в том числе муки пшеничной и ржаной 10,4 и 9,2 тыс. тонн соответственно, крупяной - 2,7 тыс. тонн.

Внутренний рынок муки и крупы обеспечен отечественной продукцией в полном объеме. В настоящее время выполнен госзаказ на поставку пшеницы, ржи, ячменя и овса. Перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем для производства мукомольно-крупяной продукции в полном объеме до нового урожая. Начата заготовка зерна гречихи, по состоянию на 24 сентября 2021 года поставлено в счет госзаказа около 1,7 тыс. тонн.